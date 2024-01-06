МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области

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Войска Вооруженных сил РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины. Это произошло в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области.
По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.
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Александр Бойцов