Американский аналитик раскрыл стратегическую цель Запада в Венесуэле
Аналитик Иэн: захват венесуэльской нефти готовит Запад к атаке на Иран
Американский аналитик Пай Иэн сообщил, что западные страны присваивают венесуэльские энергоресурсы. По его мнению, их цель — установить контроль над нефтяными месторождениями.
В комментарии для издания «RT» эксперт отметил, что это подготовит Запад к потенциальному удару по Ирану.
«Присвоение венесуэльских энергоресурсов направлено и на то, чтобы взять под контроль источники добычи в подготовке к моменту, когда Запад атакует Иран», — заявил Пай Иэн.Аналитик добавил, что трансатлантические банки столкнутся с яростью 30 миллионов венесуэльцев. Причиной станет возмущение граждан предполагаемым похищением их президента.
Кроме того, Пай Иэн напомнил, что предыдущего лидера Венесуэлы, Уго Чавеса, фактически убили через отравление. В связи с этим, по его оценке, вернуть страну к эпохе до Чавеса будет крайне сложно.