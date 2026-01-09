09 января 2026, 15:00

Аналитик Иэн: захват венесуэльской нефти готовит Запад к атаке на Иран

Фото: Istock/Alexander Sanchez

Американский аналитик Пай Иэн сообщил, что западные страны присваивают венесуэльские энергоресурсы. По его мнению, их цель — установить контроль над нефтяными месторождениями.





В комментарии для издания «RT» эксперт отметил, что это подготовит Запад к потенциальному удару по Ирану.

«Присвоение венесуэльских энергоресурсов направлено и на то, чтобы взять под контроль источники добычи в подготовке к моменту, когда Запад атакует Иран», — заявил Пай Иэн.