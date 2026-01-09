Достижения.рф

Трамп вступился за протестующих в Иране

Трамп пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае гибели протестующих
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о последствиях в случае жёсткого подавления протестов в стране. Об этом он заявил в интервью Fox News.



Американский лидер отметил, что тщательно следит за происходящими в Иране событиями. По его словам, в случае гибели протестующих Вашингтон готов нанести «сильный удар» по верхушке власти.

«Мне пришлось предупредить Иран, что если они начнут стрелять в этих безоружных людей, которые любят свою страну и хотят, чтобы что-то произошло. Я сказал им, если они сделают что-то плохое этим людям, мы сильно по ним ударим», — подчеркнул Трамп.
Президент США добавил, что «неоднократно и ясно говорил» о готовности помочь народу Ирана, если в этом будет необходимость.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0