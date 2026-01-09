Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы

09 января 2026, 08:27

Трамп не исключил, что для Рубио операция в Венесуэле могла быть актом мести

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп не исключил, что операция в Венесуэле могла стать актом мести со стороны родившегося в семье кубинских эмигрантов американского государственного секретаря Марко Рубио, передает Fox News.





В ходе обсуждения лидер США отметил, что Рубио «хорошо знаком с Кубой». По его словам, это островное государство «целиком зависит от Венесуэлы» как в финансовом, так и в энергетическом аспектах.



В связи с этим журналист телеканала задал президенту вопрос о том, могла ли интервенция в Венесуэле являться местью со стороны госсекретаря США.





«Может быть, была», — ответил глава Белого дома.