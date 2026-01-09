Полмиллиона протестующих вышли на улицы Тегерана
В Тегеране до полумиллиона человек вышли на митинги против действующей власти. На улицах раздаются звуки выстрелов, пишет Телеграм-канал Mash.
Волнения проходят не менее чем в 340 населённых пунктах в 31 провинции государства. По предварительной информации, по всей стране силовики задержали около двух тысяч протестующих. Для разгона демонстраций сотрудники правопорядка применяют боевые патроны и слезоточивый газ.
Около 45 человек погибло, включая четырёх несовершеннолетних и двух полицейских, в результате столкновений полиции с местными жителями, пишут иранские СМИ.
Ранее эксперт-востоковед из России рассказала, как будут развиваться события в Иране на фоне масштабных протестов.
