Американский дрон ликвидировал высокопоставленного командира «Аль-Каиды»*

РИА Новости: беспилотник США уничтожил командира «Аль-Каиды»*
Фото: istockphoto / rancho_runner

Одного из командиров террористической организации «Аль-Каида»* уничтожили ударом американского беспилотника в провинции Мариб на северо-востоке Йемена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.



БПЛА атаковал мотоцикл, на котором находились военный командир Мунир аль-Ахдаль и его спутник. Оба боевика погибли на месте.

По словам источника издания, аль-Ахдаль считался одним из ведущих полевых командиров «Аль-Каиды»* в Йемене и действовал в различных провинциях страны. В начале ноября источник в администрации Мариба также сообщал РИА Новости о ликвидации высокопоставленного руководителя службы безопасности террористов в Йемене Абу Мухаммеда ас-Санани. Цель, как утверждается, также уничтожили с помощью беспилотника.

