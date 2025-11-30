Американский дрон ликвидировал высокопоставленного командира «Аль-Каиды»*

30 ноября 2025, 01:33

РИА Новости: беспилотник США уничтожил командира «Аль-Каиды»*

Фото: istockphoto / rancho_runner

Одного из командиров террористической организации «Аль-Каида»* уничтожили ударом американского беспилотника в провинции Мариб на северо-востоке Йемена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.