Венесуэла отвергла заявление Трампа о закрытии воздушного пространства

Каракас отказался следовать указу президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом заявили в МИД страны.



В министерстве утверждают, что подобные высказывания представляют собой попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Действия американской стороны охарактеризовали как «колониальные претензии», которые грубо нарушают принципы суверенитета Венесуэлы.

«Мы обращаемся к международному сообществу, суверенным правительствам мира, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить этот аморальный акт агрессии», — говорится в заявлении.
По мнению властей Венесуэлы, действия США представляют серьёзную угрозу безопасности для всего Карибского бассейна и северной части Южной Америки.

Каракас настаивает на безусловном соблюдении своего воздушного суверенитета, который охраняется международными правилами гражданской авиации.
