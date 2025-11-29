Венесуэла отвергла заявление Трампа о закрытии воздушного пространства

29 ноября 2025, 23:26

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Каракас отказался следовать указу президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом заявили в МИД страны.





В министерстве утверждают, что подобные высказывания представляют собой попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Действия американской стороны охарактеризовали как «колониальные претензии», которые грубо нарушают принципы суверенитета Венесуэлы.



«Мы обращаемся к международному сообществу, суверенным правительствам мира, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить этот аморальный акт агрессии», — говорится в заявлении.