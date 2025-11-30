Kan: украинский Ан-124 забрал военные грузовики США из Израиля

30 ноября 2025, 01:01

Фото: istockphoto / raagoon

Украинский транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где забрал грузовики Oshkosh, содержащие большое количество военного оборудования. Об этом пишет издание Kan.