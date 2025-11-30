Kan: украинский Ан-124 забрал военные грузовики США из Израиля
Украинский транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где забрал грузовики Oshkosh, содержащие большое количество военного оборудования. Об этом пишет издание Kan.
Согласно маршруту, самолет прибыл в Израиль из Объединенных Арабских Эмиратов и затем вернулся туда после краткой остановки в Грузии.
Последний раз украинский Ан-124 замечали в израильском аэропорту в начале октября. Тогда украинские СМИ сообщали, что борт загрузили контейнерами, в которых обычно израильские военные перевозят ракеты-перехватчики для системы Patriot.
В сентябре Владимир Зеленский заявил, что израильская система Patriot уже месяц используется киевским режимом, а осенью Украина получит еще две новые установки. Тель-Авив неоднократно опровергал слухи о поставках ПВО Киеву и давал соответствующие гарантии Москве.
Читайте также: