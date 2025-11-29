СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер скоро встретятся с Киевом
Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с Киевом 30 ноября
Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
Встреча пройдет во Флориде, однако другие детали пока не раскрыли. Согласно графику, опубликованному пресс-службой официального Вашингтона, Трамп вернется в город из своего поместья Мар-а-Лаго в тот же день.
Сегодня стало известно, что украинская делегация уже отправилась в США для продолжения обсуждения мирного плана.
Читайте также: