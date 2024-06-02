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Американский эксперт рассказал о возможной провокации со стороны Украины

Американский эксперт: Украина может спровоцировать столкновение США и Россс
02 июня 2024, 00:23
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может проигнорировать условия использования западного оружия поражения большой дальности с целью провокации открытой конфронтаций между Москвой и Вашингтоном, заявил американский эксперт, пожелавший остаться анонимным, пишет ТАСС.
Собеседник агентства прокомментировал провокационное решение США об ударах вооружениями на территорию России.

«Этот шаг президента Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по России», – отметил он.



По мнению эксперта, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность», как и ранее. Однако решение наносить удары ВСУ западным оружием на территории Российской Федерации является очень опасным шагом, заявил собеседник.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинская армия начала обстрел Белгородской области из западного вооружения, в том числе из нескольких реактивных установок залпового огня (РСЗО). Поддубный подчеркнул, что сам факт применения такого оружия знаменует собой новый виток эскалации.

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#сша
#киев
#украина
#джозеф байден
Чили планирует присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля].
02 июня 2024, 01:39

Фото: iStock/butenkow

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По его словам, сегодня насчитывается более 35 000 жертв. Политики назвали это гуманитарной катастрофой.

"Я решил, что Чили поддержит дело, которое Южная Африка подала против Израиля в Международный суд. Я поручил Министерству иностранных дел подготовить отчет о наших переговорах." он сказал.

Ранее сообщалось, что на слушаниях в Международном суде ООН посол Нидерландов в ЮАР Вусимузи Мадонсела обвинил Израиль в политике апартеида в отношении палестинцев.

Международный суд проводит слушания по иску Южной Африки к Израилю, обвиняемому в геноциде в секторе Газа. Для дачи показаний были вызваны представители 52 стран мира. Израильское руководство отвергает обвинения и называет действия суда несправедливыми и предвзятыми.
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Шойгу прокомментировал смерть Чилингарова
Шойгу: С Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики
02 июня 2024, 01:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Со смертью великого исследователя Артура Чилингарова ушла эпоха освоения Арктики,заявил секретарь Совета Безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Это сообщение размещено на веб-сайте организации.
Шойгу подчеркнул, что Россия потеряла великого исследователя и настоящего героя.

Депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.

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#россия
#депутат
#сергей шойгу
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ЦБ Венгрии порекомендовал ОТР Bank сокращение деятельности в России
02 июня 2024, 00:55

Фото: iStock/ipopba

Центральный банк Венгрии рекомендовал принять превентивные меры в отношении деятельности российской «дочки» ОТП Банка. Об этом говорится в сообщении национального регулятора.
Центральный банк Венгрии объявил, что венгерские банки должны сократить объем корпоративных кредитов и депозитов российских ОТП-банков.

Ранее, в начале мая, Национальное антикоррупционное агентство Украины включило ОТП Bank в международный список «спонсоров войны».

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#венгрия
#санкции
#банк
#украина
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В США назвали Нетаньяху военным преступником
Сенатор Сандерс: Нетаньяху – военный преступник
02 июня 2024, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, его нельзя приглашать в парламент, заявил американский сенатор Берни Сандерс в социальной сети X.
«Биньямин Нетаньяху – военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», – написал Сандерс.

Он добавил, что Сенат США принял решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС.

Ранее сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать широкомасштабную ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом, он раскритиковал заявления турецкого и иранского лидеров о конфликте в Газе, поскольку в этих странах проживает значительное курдское меньшинство.

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#израиль
#сша
#биньямин нетаньяху
#хамас
#суд
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На Украине призвали к лишению уклонистов имущества и заселению границ крокодилами
Боец «Правого сектора»* Овчаров призвал лишить имущества украинских уклонистов
01 июня 2024, 23:49

Фото: iStock/Olena_Z

Граждане, уклоняющиеся от мобилизации на Украине, должны быть лишены имуществам, а река Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста совершают побеги из страны, необходимо заселить крокодилами, заявил боец ДУК «Правый сектор»* Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».
«Я считаю, закон о мобилизации очень мягкий. Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все», – сказал Овчаров.

Он признал, что его предложение о крокодилах на пограничье преувеличено, но подчеркнул, что он был в ярости из-за своей позиции уклонистов.

«То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», – заявил военнослужащий.

По его словам, если республика не сможет провести нормальную мобилизацию, армии просто придет конец. И когда люди будут истощены, Украина перестанет существовать, заключил он.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты пересекают границу с Румынией через горы.

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#украина
#румыния
#горы
#армия
#мобилизация
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Бастрыкин поручил повторное возбуждение уголовного дела по факту избиения бойца СВО
Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО
01 июня 2024, 23:48

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту избиения в подмосковном Реутове бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-«Информационный центр СК России».
В декабре прошлого года на парковке боец поссорился с уроженцем Азербайджана, который избил своего оппонента. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но прокуратура города Реутов вернула материал в органы внутренних дел.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», – уточнили в СК.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка оо огнестрельного ранения в одном из сел Дагестана.

До этого сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.

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#реутов
#следственный комитет
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Назван интересующий Запад ресурс Украины
Сенатор Цеков: Запад оказывает помощь Украине ради «захваченных» им территорий
01 июня 2024, 23:25

Фото: iStock/:Im Yeongsik

Западные компании «захватили» земельные угодья Украины, поэтому иностранные правительства теперь поддерживают Киев, заявил ​крымский сенатор Сергей Цеков в интервью для News.ru.
«Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, Запад на Украине имеет очень большие земельные площади, очень большие, а на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать», — сказал Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на быстрое производство оружия в России по сравнению с Западом.

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#украина
#сша
#нато
#владимир зеленский
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В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: в НАТО опасаются коллапса Украины
01 июня 2024, 23:17

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО опасается возможного поражения на Украине, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайан в публикации для Weapons and Strategy.
«Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», – уточнил Брайен.

По его словам, в настоящее время Украина находится на грани краха. В частности, ситуация ухудшается с каждым днем, поскольку ВСУ испытывают нехватку войск, а армия продолжает нести значительные потери. Бывший сотрудник Пентагона заявил, что ввод относительно небольшого числа военнослужащих НАТО не является решением проблемы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если конфликт на Украине будет заморожен, то в будущем он снова обострится. Зеленский считает, что пауза в боевых действиях может помочь России, но не Киеву. Украинский лидер уверен, что Москва потратит это время на укрепление своих позиций, и пожаловался, что после заморозки она может только укрепиться.

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#украина
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#москва
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#переговоры
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Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией
ERR: МИД Финляндии хочет пересмотреть морскую границу с Россией
01 июня 2024, 22:47

Фото: iStock/Hasbi Sahin

МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести её в одностороннем порядке. Об этом сообщает издание ERR.
Отмечается, что госграница Финляндии составляет 12 морских миль или около 22 километров. При этом экономическая зона страны выходит за пределы её территориальных вод. Эта акватория примыкает к территориальному морю, а значит её границы согласовываются с соседними странами.

Теперь же Хельсинки объявили о желании контролировать морскую границу, учитывая исходные географические координаты точек, от которых ведётся замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.

Подчеркнём, что исходная линия – это воображаемая прямая, соединяющая самые удалённые от побережья точки суши, островов, скал и отдельных камней, выступающих из воды. У побережья Финляндии сразу 54 такие точки. Внешнеполитическое ведомство страны намерено определить, нужны ли им новые точки, после чего инициирует расследование, где пройдёт внешняя граница территориальных вод.

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#финляндия
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#море
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