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Украина может проигнорировать условия использования западного оружия поражения большой дальности с целью провокации открытой конфронтаций между Москвой и Вашингтоном, заявил американский эксперт, пожелавший остаться анонимным, пишет ТАСС.
Собеседник агентства прокомментировал провокационное решение США об ударах вооружениями на территорию России.
По мнению эксперта, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность», как и ранее. Однако решение наносить удары ВСУ западным оружием на территории Российской Федерации является очень опасным шагом, заявил собеседник.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинская армия начала обстрел Белгородской области из западного вооружения, в том числе из нескольких реактивных установок залпового огня (РСЗО). Поддубный подчеркнул, что сам факт применения такого оружия знаменует собой новый виток эскалации.
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«Этот шаг президента Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по России», – отметил он.
По мнению эксперта, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность», как и ранее. Однако решение наносить удары ВСУ западным оружием на территории Российской Федерации является очень опасным шагом, заявил собеседник.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинская армия начала обстрел Белгородской области из западного вооружения, в том числе из нескольких реактивных установок залпового огня (РСЗО). Поддубный подчеркнул, что сам факт применения такого оружия знаменует собой новый виток эскалации.
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Александр Климов