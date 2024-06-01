Бастрыкин поручил повторное возбуждение уголовного дела по факту избиения бойца СВО

Фото: сайт СК РФ
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту избиения в подмосковном Реутове бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-«Информационный центр СК России».
В декабре прошлого года на парковке боец поссорился с уроженцем Азербайджана, который избил своего оппонента. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но прокуратура города Реутов вернула материал в органы внутренних дел.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка оо огнестрельного ранения в одном из сел Дагестана.
До этого сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», – уточнили в СК.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка оо огнестрельного ранения в одном из сел Дагестана.
До этого сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.
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Александр Климов