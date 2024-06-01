На Украине призвали к лишению уклонистов имущества и заселению границ крокодилами

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Граждане, уклоняющиеся от мобилизации на Украине, должны быть лишены имуществам, а река Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста совершают побеги из страны, необходимо заселить крокодилами, заявил боец ДУК «Правый сектор»* Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».
«Я считаю, закон о мобилизации очень мягкий. Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все», – сказал Овчаров.
Он признал, что его предложение о крокодилах на пограничье преувеличено, но подчеркнул, что он был в ярости из-за своей позиции уклонистов.
«То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», – заявил военнослужащий.
По его словам, если республика не сможет провести нормальную мобилизацию, армии просто придет конец. И когда люди будут истощены, Украина перестанет существовать, заключил он.
Ранее стало известно, что украинские уклонисты пересекают границу с Румынией через горы.
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Александр Климов