Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям

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Бывший бригадный генерал ВВС США Блейн Холт предупредил о возможных террористических актах в США из-за неконтролируемой миграции и бездействия Вашингтона, пишет Newsmax.
Он считает, что происходящее на университетских кампусах — лишь малая часть проблемы. Холт связывает угрозу терроризма с недостаточным контролем за иммиграцией, из-за которой иностранные конфликты могут проникнуть на территорию США.
Недавно Илон Маск также назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для страны, отметив, что процесс незаконного пересечения границы слишком прост. В то же время, протесты на кампусах престижных американских университетов оживились из-за израильской операции в секторе Газа и нового пакета помощи США Израилю.
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Артем Кузьмин