Американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте

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Итог конфликта на Украине вполне может склониться в сторону России. Такое мнение высказал бывший заместитель командующего Европейским контингентом вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти.
Твитти также добавил, что ныне ситуация складывается таким образом, что, если не будет явного победителя, то возникнет тупиковая ситуация и, возможно, замороженный конфликт. Американский генерал, впрочем, оговорился, что война — это крайне непредсказуемое мероприятие. Последнее высказывание однако не отменяет того факта, что даже высшие военные чины в США и НАТО сильно сомневаются в возможности успеха Киева в конфликте.
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