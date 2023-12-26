Стало известно, почему США приостановили помощь Украине

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США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в интервью Newsweek.
«Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя», - пояснил Аллен.
При этом он считает, что США выделят Украине очередную военную помощь в случае, если контрнаступление ВСУ принесет положительные результаты.
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