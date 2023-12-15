Американский Конгресс готовит Путину рождественский подарок

Фото: сайт Кремля
Отказ Конгресса США в согласовании дальнейшей помощи Украине станет рождественским подарком российскому президенту Владимиру Путину.
Издание The New Yorker. Сообщает, что и президент США, и президент Украины предупредили об опасности бездействия Конгресса.
В статье сказано, что во время визита Зеленского в США стало явным изменение позиции Запада по ситуации на Украине. «В этот раз Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнес шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…», — сообщает автор материала. По данным издания, стратегия Путина по конфликту на Украине в процессе реализации, и даже опережает график.
В Вашингтоне указывали на то, что помощь со стороны европейских союзников может оказаться под вопросом, если США перестанут отправлять Украине вооружение.
В четверг палата представителей отправится на каникулы до 9 января, в пятницу - сенат, до 8 января.
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«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — сказано в публикации.
В Вашингтоне указывали на то, что помощь со стороны европейских союзников может оказаться под вопросом, если США перестанут отправлять Украине вооружение.
В четверг палата представителей отправится на каникулы до 9 января, в пятницу - сенат, до 8 января.
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Мария Фирсова