Фото: сайт Кремля
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент РФ Владимир Путин абсолютно прав, когда сравнивает лидеров стран Евросоюза (ЕС) с коллаборационистами.
Так политик прокомментировал слова российского президента в ходе пресс-конференции о том, что многие лидеры ЕС пытаются внешне выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов» во время Второй мировой войны.
Кроме того, французский политик согласился, что европейские лидеры лишились своего суверенитета и действуют против интересов своих стран.
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«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал Филиппо в соцсети Х.
«Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!», — резюмировал Флориан Филиппо.
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Диана Аванесян