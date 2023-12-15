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Во Франции восхитились одним высказыванием Путина

Филиппо: Путин абсолютно прав, описывая лидеров Евросоюза
15 декабря 2023, 01:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент РФ Владимир Путин абсолютно прав, когда сравнивает лидеров стран Евросоюза (ЕС) с коллаборационистами.
Так политик прокомментировал слова российского президента в ходе пресс-конференции о том, что многие лидеры ЕС пытаются внешне выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов» во время Второй мировой войны.

«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал Филиппо в соцсети Х.


Кроме того, французский политик согласился, что европейские лидеры лишились своего суверенитета и действуют против интересов своих стран.

«Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!», — резюмировал Флориан Филиппо.

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ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя
15 декабря 2023, 01:37

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в 0:25 мск 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS является ошибкой, так как подобное вооружение не изменит ситуацию на фронте, но создаст дополнительную угрозу. О том, что ракеты дальнего радиуса поражение и кассетные боеприпасы, которые ВСУ применяют в зоне проведения СВО, не влияют на ход наступления украинских войск, писало издание Washington Post.

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ТАСС: Австрия разблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
15 декабря 2023, 01:18

Фото: iStock/yuelan

Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, однако он еще не утвержден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник с полей проходящего сейчас в Брюсселе саммита ЕС.
Согласно правилам ЕС, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, поддерживающих Россию.

Напомним, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank в чёрный список в связи с тем, что российское подразделение банка после начала спецоперации продолжило свою работу на территории России.

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#австрия
#россия
#санкции
#евросоюз
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Сенат США отказался уходить на рождественские каникулы
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине
15 декабря 2023, 01:15

Фото: iStock/rarrarorro

Сенат конгресса США отказался уходить на рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.
«Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — цитирует агентство слова Шумера.

Отмечается, что палата представителей, в свою очередь, не поддержала данное предложение и вернётся к работе в январе.

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#сша
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#каникулы
#украина
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Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР
15 декабря 2023, 01:03

Фото: iStock/icholakov

Представитель минобороны США подтвердил встречу чиновника Пентагона Майкла Чейза с военным атташе КНР Лю Чжанем. Об этом пишет РИА Новости.
О соответствующей встрече ранее писала Financial Times. Источники издания рассказали, что представители КНР и США обсуждали серию встреч по военным вопросам в 2024 году.

«Да, я могу подтвердить», — цитирует РИА Новости слова представителя Пентагона.

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ООН: Израиль использует голод в секторе Газа как оружие войны
15 декабря 2023, 00:40

Фото: iStock/sanchezgrande

ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау.
«Я рассчитываю, что вскоре будет сделано заключение. Генеральный секретарь неоднократно говорил о повторяющихся случаях нарушения международного права», — сказал он.

Скау добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.

14 декабря в ООН сообщили, что инфраструктура в Газе разрушена и это место теперь не является пригодным для жизни. Такая картина наблюдается в том числе на юге анклава и в Рафахе.

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.

Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
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В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины
Конгрессмен Хойер прокомментировал слова Путина о конце «халявы» для Украины
15 декабря 2023, 00:01

Фото: iStock/dkfielding

Член палаты представителей США Стени Хойер раскритиковал конгрессменов за их нежелание поддержать законопроект о новом пакете помощи для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Хойер считает, что президент РФ Владимир Путин на фоне действия конгрессменов заявил о сомнениях Запада в необходимости продолжать поддержку Киева.

«Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — цитирует агентство слова члена палаты представителей.

Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина «на халяву» получает военную помощь от Запада, и отметила, что такая «халява» заканчивается.

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В Госдепе назвали первый шаг для возобновления переговоров США и России
Миллер: Шагом для начала переговоров США и РФ станет освобождение американцев
14 декабря 2023, 23:26

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что первым шагом для переговоров между Россией и США может стать освобождение американцев, находящихся под стражей на территории РФ. Так он ответил на заявление российского президента Путина о возвращении заключенных граждан Соединённых Штатов.
«Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с США или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — цитирует ТАСС слова Миллера в ходе брифинга.

В ходе прямой линии Путин заявил, что российская сторона не отказывается возвращать на родину заключённых американцев. При этом президент отметил, что Москва желает найти взаимовыгодные условия, которые устроят обе стороны.

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WP: Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины
14 декабря 2023, 22:56

Фото: сайт Кремля

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед саммитом стран ЕС были связаны с дискуссиями о финансировании Киева в США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
В публикации говорится, что дискуссии в Конгрессе США по вопросу выделения финансовой помощи Украине воодушевили Орбана. Кроме того, было упомянуто выделение Будапешту ранее замороженных средств из бюджета Евросоюза.

«Орбан, похоже, воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины», — цитирует издание слова замдиректора Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Алиссы де Карбоннель.

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#зеленский
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Экс-премьер Словакии поддержал российскую спецоперацию
Экс-премьер Словакии: Россия единственная в мире может противостоять Западу
14 декабря 2023, 22:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Россия — единственная в мире страна, которая способна противостоять странам Запада. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik.
«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — Чарногурский.

По его словам, после провала США на Украине доллар обесценится и утратит статус мировой расчетной единицы. При этом в Америке может произойти экономический упадок, или даже распад Штатов.

Бывший лидер Словакии заявил, что Россия вполне закономерно отреагировала на шаги НАТО, которая начала представлять угрозу ее национальной безопасности, начав спецоперацию на Украине. Он пояснил, что причиной этого послужило нарушение Западом соглашения с Берлином и Вашингтоном об отказе Североатлантического альянса от расширения на восток.

Таким образом, Чарногурский поддержал российскую СВО, которая началась в ответ на враждебные действия альянса.

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