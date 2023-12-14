«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто

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Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции и прямой линии, в ходе которых ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Глава государства оценил экономическую ситуацию в стране и рассказал о том, какие меры будут предприняты для восстановления регионов, присоединенных к России. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о повышении цен на автомобили, кого обвинил в росте цен на куриные яйца, и как оценил уровень безработицы в стране.
Путин рассказал о поддержке малого бизнеса
Президент России заявил, что малый и средний бизнес в стране должен поддерживаться государством и этот процесс должен быть системным. За текущий год поддержка предпринимательства выросла на 30%, отметил Владимир Путин. Он также обратил внимание на то, что меры помощи со стороны государства должны оказываться на постоянной основе как на федеральном, так и на региональном уровне.
Путин оценил запас прочности экономики РФ
Экономический запас России достаточно прочен для того, чтобы идти вперед, заявил глава государства. По его словам, первая составляющая экономического запаса – это высокая консолидация российского общества, а вторая – устойчивость финансово-экономический системы страны.
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Владимир Путин добавил, что имеющийся запас был накоплен за предыдущие десятилетия.
Путин оценил ситуацию на финансовом рынке РФ
Глава государства назвал ситуацию на финансовом рынке стабильной и предсказуемой. По его словам, государство намерено продолжать контролировать экономические процессы, что на сегодняшний день удается. Владимир Путин добавил, что Россия не отказывалась от доллара, а переход на расчеты в национальной валюте продиктован внешними факторами.
Путин назвал сумму, выделенную на развитие новых регионов
На развитие новых регионов, присоединенных к России и их включение в общую экономику страны уже было выделено порядка 150 миллиардов рублей, сообщил российский лидер. Он также добавил, что бюджет страны предусматривает выделение еще около 100 миллиардов рублей.
Владимир Путин отметил, что в развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет ежегодно вкладываться триллион рублей, чтобы восстановить регионы, которые не получали поддержку со стороны киевских властей.
Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили
Глава государства назвал рост цен на отечественные автомобили серьезным и заверил, что их стоимость будет снижаться по мере роста производства. Владимир Путин отметил, что в России необходимо создавать отрасль автокомпонентов, работа над чем уже ведется в настоящее время.
Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца
К росту цен на куриные яйца привел сбой в работе правительства, объяснял Владимир Путин. Он также отметил, что обсуждал эту тему с главой сельского хозяйства страны.
«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», – сообщил президент.
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
Внутренний туризм в России развивается хорошими темпами, рассказал президент. По его словам, авиационные пассажирские перевозки выросли на 16,4%. Он также рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении.
Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта
Россия начала развивать национальную валюту, так как привязка к доллару грозит утратой суверенитета и проблемам в социальной и экономической отрасли, объяснил Владимир Путин. Президент сообщил, что в текущем году использование иностранных валют сократилось на 24%, а проведение финансовых операций в рублях увеличилось до 40%.
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В 2021 году при обслуживании российского экспорта евро и доллар были в преимуществе и использовались в 87% случаев.
Путин: безработица в России составляет 2,9%
Безработица в России составляет 2,9%, сообщил президент. Он также отметил, что государство продолжает принимать меры по стабилизации и улучшению экономического и социального благополучия граждан. Реальные доходы населения по итогам 2023 года вырастут на 5%, а заработная плата увеличится на 8%.
Владимир Путин: МРОТ будет повышен на 18%
Глава государства напомнил россиянам, что в 2024 году МРОТ в России будет повышен на 18%. При этом государственный долг существенно сократился.
«Надо сказать, что МРОТ будет повышен на 18%. Госдолг сократился с 46 до 32 млрд долларов», - сообщил президент.
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