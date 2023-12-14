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«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто

Путин назвал ситуацию на финансовом рынке России стабильной
14 декабря 2023, 17:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции и прямой линии, в ходе которых ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Глава государства оценил экономическую ситуацию в стране и рассказал о том, какие меры будут предприняты для восстановления регионов, присоединенных к России. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о повышении цен на автомобили, кого обвинил в росте цен на куриные яйца, и как оценил уровень безработицы в стране.

Путин рассказал о поддержке малого бизнеса


Президент России заявил, что малый и средний бизнес в стране должен поддерживаться государством и этот процесс должен быть системным. За текущий год поддержка предпринимательства выросла на 30%, отметил Владимир Путин. Он также обратил внимание на то, что меры помощи со стороны государства должны оказываться на постоянной основе как на федеральном, так и на региональном уровне.


Путин оценил запас прочности экономики РФ


Экономический запас России достаточно прочен для того, чтобы идти вперед, заявил глава государства. По его словам, первая составляющая экономического запаса – это высокая консолидация российского общества, а вторая – устойчивость финансово-экономический системы страны.

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения
Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Владимир Путин добавил, что имеющийся запас был накоплен за предыдущие десятилетия.


Путин оценил ситуацию на финансовом рынке РФ


Глава государства назвал ситуацию на финансовом рынке стабильной и предсказуемой. По его словам, государство намерено продолжать контролировать экономические процессы, что на сегодняшний день удается. Владимир Путин добавил, что Россия не отказывалась от доллара, а переход на расчеты в национальной валюте продиктован внешними факторами.


Путин назвал сумму, выделенную на развитие новых регионов


На развитие новых регионов, присоединенных к России и их включение в общую экономику страны уже было выделено порядка 150 миллиардов рублей, сообщил российский лидер. Он также добавил, что бюджет страны предусматривает выделение еще около 100 миллиардов рублей.

Владимир Путин отметил, что в развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет ежегодно вкладываться триллион рублей, чтобы восстановить регионы, которые не получали поддержку со стороны киевских властей.

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили


Глава государства назвал рост цен на отечественные автомобили серьезным и заверил, что их стоимость будет снижаться по мере роста производства. Владимир Путин отметил, что в России необходимо создавать отрасль автокомпонентов, работа над чем уже ведется в настоящее время.

Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца


К росту цен на куриные яйца привел сбой в работе правительства, объяснял Владимир Путин. Он также отметил, что обсуждал эту тему с главой сельского хозяйства страны.

«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», – сообщил президент.

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма


Внутренний туризм в России развивается хорошими темпами, рассказал президент. По его словам, авиационные пассажирские перевозки выросли на 16,4%. Он также рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении.


Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта



Россия начала развивать национальную валюту, так как привязка к доллару грозит утратой суверенитета и проблемам в социальной и экономической отрасли, объяснил Владимир Путин. Президент сообщил, что в текущем году использование иностранных валют сократилось на 24%, а проведение финансовых операций в рублях увеличилось до 40%.

Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ

В 2021 году при обслуживании российского экспорта евро и доллар были в преимуществе и использовались в 87% случаев.

Путин: безработица в России составляет 2,9%


Безработица в России составляет 2,9%, сообщил президент. Он также отметил, что государство продолжает принимать меры по стабилизации и улучшению экономического и социального благополучия граждан. Реальные доходы населения по итогам 2023 года вырастут на 5%, а заработная плата увеличится на 8%.

Владимир Путин: МРОТ будет повышен на 18%


Глава государства напомнил россиянам, что в 2024 году МРОТ в России будет повышен на 18%. При этом государственный долг существенно сократился.

«Надо сказать, что МРОТ будет повышен на 18%. Госдолг сократился с 46 до 32 млрд долларов», - сообщил президент.

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#средний бизнес
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Военэксперт Земцев: Польша не начнёт провокации без поддержки США
14 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев допустил, что Польша может готовить диверсии на территории Белоруссии, однако при этом не перейдёт к активным действиям без поддержки США.
«Они вполне могут готовить диверсантов, но без США они «работать» не начнут. Дело в том, что вооруженный конфликт Польши и Белоруссии автоматически становится конфликтом с Россией. А с Россией Польша воевать не хочет. Только если у Польши будут гарантии поддержки со стороны США, они начнут агрессию. Кстати, одна из американских дивизий в Польше уже развернута», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.

Ранее председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что семь так называемых хоругвей в Польше готовятся к захвату объектов и терактам на белорусской территории.

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#политика
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Представитель ООН Лазарини: Сектор Газа больше не пригоден для жизни
14 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини рассказал о своих впечатлениях после возвращения из сектора Газа, куда он ездил с рабочей поездкой. Он назвал увиденное там «адом на Земле».
На пресс-конференции чиновник ООН рассказал, что это была его уже третья поездка в анклав, и с каждым разом ситуация там всё хуже. Люди живут прямо на улицах и нуждаются буквально во всём. Лазарини также добавил, что вся инфраструктура в секторе Газа полностью разрушена. По его мнению, Газа больше не пригодна для жизни.

Генеральный комиссар Агентства также отметил, что после возобновления боевых действий  1 декабря сотрудники ООН потеряли доступ в северные районы анклава, поэтому гуманитарная ситуация там остаётся неизвестной. Но вряд ли она там лучше, чем на юге, добавил он. По мнению Лазарини, ситуация в Газе уже несколько недель балансирует на грани катастрофы, и точка невозврата уже очень близко.

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#сотрудники
#люди
#оон
#сектор газа
#палестина
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В НАТО признали, что Украина больше не в центре внимания Запада
CNN: Украина перестаёт быть в центре внимания Запада, признали в НАТО
14 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина перестаёт быть в центре внимания Запада, что признали в НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о выделении дополнительный средств для нужд Украины, Израиля и для прочих расходов. Соответствующий проект не собираются одобрять и в Палате представителей. При этом в Евросоюзе практически все решения по Украине блокируются Венгрией. В частности, правительство страны не дало выделить пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на оказание военной поддержки ВСУ в 2024 году и 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. 

Телеканал предполагает, что помощь со стороны ЕС после принятия ряда договорённостей продолжится. Однако на Украине уверены, что эти трудности связаны с усталостью Запада от страны.

Высокопоставленный чиновник из НАТО в беседе с CNN отметил, что Украина действительно перестаёт быть в центре внимания западных стран. 

Об этом даже свидетельствует статистика на основе запросов в Google, согласно которой Украина не входит в десятку наиболее популярных запросов. А вот на первом месте рейтинга новостей стоит конфликт в секторе Газа. 

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#запад
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Helsingin Sanomat: Финляндия намерена снова закрыт все КПП на российской границе
14 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В полночь 14 декабря (1:00 по Москве) Финляндия открыла два пограничных перехода на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала. Однако финские власти уже обдумывают новое закрытие всех контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Helsingin Sanomat. По данным портала, представители соберутся для обсуждения нового закрытия границы вечером, 14 декабря. В публикации отмечается, что сразу после принятия  решения принятия о возобновлении работы пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала, финские власти начали «на всякий случай» снова готовиться к закрытию КПП.

Ранее сообщалось, что на пограничный пункт Ниирала прибыли первые девять беженцев. Все они подали заявления на предоставление убежища. Отмечается, что сотрудники пограничной службы Финляндии приняли обращения просителей.

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#сотрудники
#финляндия
#граница
#россия
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ЦРУ хочет создать виртуальную «Российскую республику», заявил Нарышкин
Нарышкин: ЦРУ планирует создать виртуальную «Российскую республику»
14 декабря 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

«Виртуальное государство» с временной администрацией хочет создать Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за пределами России и в противовес ей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательный служб стран СНГ.
По его словам, ЦРУ работает над проектом по созданию виртуальной и якобы легитимной страны за пределами России, которая получит название Российская республика. Во главе этого государства будет некая временная администрация. 

Ранее президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года высказался об отношениях России и США. 

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В Петербурге эвакуированные из Газы подростки получили российские паспорта
14 декабря 2023, 16:48

Фото: istockphoto/yanik88

В УМВД Калининского района Санкт-Петербурга в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан РФ двум палестинским девушкам и одному юноше, достигшим 14 лет. Они вместе с семьёй в конце ноября бортом МЧС были эвакуированы из сектора Газа.
Родители новых граждан России трудятся в сфере здравоохранения. Папа — хирург, а мама — фармацевт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. В Северную столицу они решили переехать, так как здесь живёт их давний друг. Право получить российское гражданство юные палестинцы смогли получить в упрощённом порядке на основании норм Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ.

Всего в палестинской семье пятеро детей. Двое из них ещё не достигли возраста получения паспорта. Представители руководства УМВД Калининского района тепло поздравили новых сограждан с получением документа, удостоверяющего личность.

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Путин неожиданно ответил на вопрос о выборе между сельдью под шубой и оливье
14 декабря 2023, 16:27

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает: селёдку под шубой. Российский лидер ответил, что это зависит от того, что именно закусывать.
Этот вопрос был задан президенту уже после основной части подведения итогов 2023 года, в ходе так называемого блица, когда задавались короткие вопросы, требующие коротких ответов.

На вопрос о том, что читает глава государства, Путин пообещал перечитать в ближайшее время перечитать «Уголовный кодекс РФ», намекая на один из сложных вопросов, заданных ы ходе пресс-конференции. Тогда журналист указал, что наказания за некоторые преступления не соответствуют их тяжести, причём как в сторону смягчения, так и в сторону излишней жёсткости, и спросил, не следует ли внести изменения в законодательство. Затем Путин добавил, что у него на столике рядом с кроватью всегда лежит томик Лермонтова.

За 4 часа и 4 минуты, пока продолжалось подведение итогов года, Владимир Путин ответил на 79 вопросов, не уклонившись ни от одного из них.

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Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг
Путин заявил, что ему стоило быть менее доверчивым в общении с партнёрами
14 декабря 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» заявил, что ему стоило быть менее наивным и доверчивым в начале политической карьеры.
Он сообщил, что, если бы мог обратиться к себе из 2000-х годов, то посоветовал бы быть менее наивным и доверчивым в отношении партнёров по политической арене. Но отметил: «Верной дорогой идёте товарищи». 

Ранее в ходе своего выступления Путин прокомментировал вопрос от своего «нейродвойника», отметив, что в жизни у него нет двойников. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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Путин назвал проблему с миграцией в России непростой
14 декабря 2023, 15:48

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин назвал проблему с миграцией в стране непростой. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
По словам главы государства, рынок труда не должен закрываться мигрантами любой ценой и в ущерб коренным жителям. 

Путин отметил, что дружественные государства часто запрашивают российских учителей для обучения своих детей, а также просят предоставлять учебники. С этим Россия активно помогает. 

По словам президента, мигранты, приезжающие в Россию, должны уважать местные традиции и жителей. 

Кроме того, Россия должна создавать подходящие, комфортные условия для жизни мигрантов, что также активно реализуется. 

В завершении ответа на соответствующий вопрос, российский лидер подчеркнул, что для страны интересы местного населения превыше всего. 

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