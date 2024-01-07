Трамп предрёк уничтожение США до осенних президентских выборов

Запад сталкивается с серьезными трудностями в новой глобальной «войне», разворачивающейся в Арктике, в то время как Россия уже занимает лидирующие позиции, основываясь на своих технологиях ледоколов. Об этом заявил обозреватель Дэвид Аверр в Daily Mail.