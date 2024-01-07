Трамп предрёк уничтожение США до осенних президентских выборов

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Президент США Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить государство до проведения в нём президентских выборов. С такой позицией выступил бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Как сообщает РИА Новости, Трамп предполагает, что запланированные через десять месяцев президентские выборы в США, хоть и близки, но за это время нынешнее правительство может уничтожить государство.
Также экс-президент отметил, что при его правлении конфликты на Украине и Ближнем Востоке никогда бы не произошли, поскольку он умеет находить общий язык с лидерами других стран.
В связи с этим, Трамп заявил, что является единственным кандидатом на пост главы государства, который способен спасти США.
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Также экс-президент отметил, что при его правлении конфликты на Украине и Ближнем Востоке никогда бы не произошли, поскольку он умеет находить общий язык с лидерами других стран.
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Анастасия Чинкова