Американский корабль столкнулся с катерами хуситов в Красном море

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Корабль из Соединенных Штатов столкнулся с военными катерами хуситов, принадлежащими группировке «Ансар Алла», в Красном море. Эту информацию передает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники из Йемена.
Источник отмечает, что происходят «жестокие столкновения» между американским кораблем и катерами хуситов.
Ранее вертолеты из США атаковали катера хуситов, напавших на контейнеровоз Hangzhou компании Maersk. Инцидент произошел 31 декабря в 6:30 по времени Саны.
Хуситы из Йемена атаковали контейнеровоз Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Их военный представитель Яхья Сариа заявил, что они будут препятствовать проходу судов, связанных с Израилем, через Красное и Аравийское моря.
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Ранее вертолеты из США атаковали катера хуситов, напавших на контейнеровоз Hangzhou компании Maersk. Инцидент произошел 31 декабря в 6:30 по времени Саны.
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Артем Кузьмин