Американский патрульный самолёт «Посейдон» замечен над Чёрным морем на Кубани
Над Чёрным морем вблизи береговой линии Краснодарского края зафиксировано движение американского патрульного самолёта Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает «ЧП Краснодара и края».
Самолёт принадлежит Военно-морским силам США. По данным наблюдений, воздушное судно вылетело с авиабазы на Сицилии и направилось в сторону российского побережья Чёрного моря.
В районе недалеко от города Туапсе «Посейдон» начал кружить над морской акваторией, выполняя, предположительно, патрульные и разведывательные задачи.
Местные жители и наблюдатели отмечают, что подобные пролёты американских патрульных самолётов у российских берегов фиксируются регулярно, и каждый раз привлекают внимание органов безопасности и средств массовой информации.
