Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения к нему «воздушных шаров»
Аэропорт Вильнюса приостановил все полетные операции из-за появления в воздушном пространстве неизвестных летающих объектов — предположительно, «воздушных шаров». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В связи с закрытием воздушного пространства часть самолетов уже перенаправили в Ригу и другие соседние аэропорты. Также многие вылеты рейсов из Вильнюса отменяют или задерживают.
Происхождение летающих объектов, которые приближались к аэропорту, пока остается невыясненным. Предварительно, это могли быть метеорологические зонды.
