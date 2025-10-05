«Воздушные шалости»: Мужчина устроил интимное шоу в самолёте
Британца Рубена Финна задержали за непристойное поведение на борту самолёта авиакомпании Air New Zealand. Об этом сообщает Daily Mail.
После взлёта Финн и его спутница начали активно проявлять чувства. Они целовались, а затем перешли к другим интимным ласкам на виду у 48 пассажиров и членов экипажа. Бортпроводники сделали паре замечание и потребовали прекратить.
Некоторое время молодые люди делали вид, что спят, но вскоре возобновили свои действия. По прибытии в аэропорт правоохранители задержали нарушителей.
Прокурор заявил в суде, что Финн своими действиями поставил окружающих в крайне неловкое положение. Суд приговорил британца к шести месяцам общественных работ и установил за ним надзор сроком на 12 месяцев.
