SHOT: Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после введения плана «Ковёр»
В аэропорту Сочи задерживаются более 20 рейсов, ранее в нем ввели план «Ковёр» в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На момент 01:29 (мск) в зоне аэропорта кружило несколько самолетов, включая рейсы из Антальи и Санкт-Петербурга. Из задерживающихся рейсов 12 ожидают прибытия, а 9 — вылета.
Также в ночь с 5 на 6 октября угрозу атаки БПЛА объявили на территории Новороссийска.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Геленджика ввели временные ограничения на полеты в 01:18 (мск), при этом в 02:08 (мск) аэропорт Краснодара тоже приостановил обслуживание рейсов.
Представитель Росавиации Артём Кореняко объяснил в своем Telegram-канале, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.