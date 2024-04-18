Американский политик Флурнуа: РФ может взять Киев при отсутствии помощи США

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Киеву может угрожать реальная военная опасность со стороны российских войск. Он может быть взят частями ВС РФ в случае, если США не возобновят военную и финансовую помощь Украине.
Об этом заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. По её словам, которые передаёт издание The Hill, люди говорят о линии противостояния российских и украинских войск как о некоей замороженной линии, но это совсем не так. Если Украина не получит помощь в самое ближайшее время, российские войска смогут занять новые территории, и может дойти даже до того, что армия России снова начнёт угрожать Киеву, считает политик.
Палата представителей США после долгих откладываний и проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи Украине и Израилю. Однако остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов. Они, как и Белый дом, выступают за утверждение собственного законопроекта на сумму 95 миллиардов долларов.
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