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Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос нашёл новый способ выпросить у США военную помощь для Украины.
Он предложил наращивать атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам. Если власти США будут требовать прекращения обстрелов, то Украина в ответ попросит новое оружие. Другими словами, генерал предложил шантажировать Вашингтон.
Кривонос подчеркнул, что США опасаются возможного мирового топливного кризиса, а значит Украина может использовать это как средство давления.
Ранее украинским войскам не хватало только снарядов для крупной военной техники, но сейчас дефицит наблюдается и в личном вооружении. На это указывает тот факт, что на блокпостах в Авдеевке украинские военные стояли с пластмассовыми макетами автоматов. Их единственная функция — устрашение.
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Кривонос подчеркнул, что США опасаются возможного мирового топливного кризиса, а значит Украина может использовать это как средство давления.
Ранее украинским войскам не хватало только снарядов для крупной военной техники, но сейчас дефицит наблюдается и в личном вооружении. На это указывает тот факт, что на блокпостах в Авдеевке украинские военные стояли с пластмассовыми макетами автоматов. Их единственная функция — устрашение.
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Анастасия Чинкова