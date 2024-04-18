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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией.
Если Украина проиграет, то глобальная система безопасности во всём мире будет разрушена, повсеместно будут вспыхивать небольшие конфликты, которые способны привести к третьей мировой войне, передаёт BBC слова главы украинского правительства. Помощь со стороны США необходима в целях сохранения общемировой стабильности и безопасности, заключил Шмыгаль.
Ранее бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что третья мировая война уже идёт. По мнению разведчика, США ведут её чужими руками через Израиль и Украину.
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Александр Бойцов