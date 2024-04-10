Байден скрыл реальную сумму, которую потратил на помощь Украине

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Администрация президента США Джо Байдена признала, что данные об объемах выделенной Украине помощи значительно ниже тех, которые направляются Киеву фактически. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в статье, опубликованной в издании The American Conservative.
«Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины», — отметил Девлин.
Он пояснил, что за последний год некоторые представители конгресса неоднократно пытались выяснить реальные данные о том, какая сумма была направлена Украине. Администрация президента сообщала, что финансовая поддержка Киева не превышала $111 млрд, однако по некоторым данным, США направили Киеву более $125 млрд.
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Анастасия Хохлова