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Украина не сможет вернуть обратно регионы, которые решили присоединиться к России. Такое мнение высказал кандидат на пост президента США Майкл Ректенвальд.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политик назвал поддержку Украины преступлением. Он считает, что Америка и ее союзники впустую расходуют средства, спонсируя «бесполезный конфликт». Ректенвальд уверен, что закончится всё тем же, с чего и началось — республики Донбасса останутся в составе России.
Кандидат на президентское кресло также добавил, что Соединённые Штаты разжиганием конфликта только обогащают собственный промышленный комплекс, и никому нет дела, что происходит это ценой жизни украинцев, которых погибло уже сотни тысяч.
В заключение Ректенвальд указал, что надежды Украины и ее союзников на то, что удастся совершить переворот в России и свергнуть Путина не оправдались, так как за время проведения спецоперации его позиции в стране только укрепились.
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Кандидат на президентское кресло также добавил, что Соединённые Штаты разжиганием конфликта только обогащают собственный промышленный комплекс, и никому нет дела, что происходит это ценой жизни украинцев, которых погибло уже сотни тысяч.
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Александр Бойцов