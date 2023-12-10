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Зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношением Иван Шонус заявил, что заявление украинских властей о наличии «наработок», которые вынудят Россию покинуть Крым, является дурманом и опиумом для украинцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
О наличии плана заявил ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров. По его словам, имеющиеся «наработки» на 2024 год вынудят Россию уйти с полуострова.
По словам Шонуса, такие заявления Украины очень напоминают те, которыми часто пользуются европейские власти: давать надежду населению, но не делать ничего для её реализации.
Российский политик призвал украинское правительство не думать о планах по захвату, а задумываться над капитуляцией.
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По словам Шонуса, такие заявления Украины очень напоминают те, которыми часто пользуются европейские власти: давать надежду населению, но не делать ничего для её реализации.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова