Американский полковник раскрыл шансы США победить в потенциальной мировой войне

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США имеют крайне малые шансы одержать победу в потенциальной мировой войне. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Соединённые Штаты слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупным мировым противостоянием.
В частности полковник подчеркнул, что в США нарушено верховенство закона, а нелегальные иммигранты наводнили страну. По его словам, власти страны всеми способами пытаются создать иллюзию того, что США по-прежнему являются великой державой. А это разрушает страну изнутри, заключил Макгрегор.
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Анастасия Чинкова