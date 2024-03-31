Стало известно, где может начаться Третья мировая война

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Командующий индо-тихоокеанским флотом США Сэм Папаро пригрозил Китаю началом войны в случае, если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин.
Речь идёт о реализации пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. Согласно ей, нападение на одну из сторон приравнивается к нападению на вторую.
Эксперт Руслан Карманов в своём Telegram-канале «Китайский свяZноj» подчеркнул, что риск эскалации в регионе постоянно растёт. Так, столкновения между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море происходят ежедневно. Это может привести к гибели военных, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт.
Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла убеждён, что США загоняют себя в безвыходную ситуацию в противостоянии с Китаем, который уже сместил Америку, став первой экономикой мира.
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Эксперт Руслан Карманов в своём Telegram-канале «Китайский свяZноj» подчеркнул, что риск эскалации в регионе постоянно растёт. Так, столкновения между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море происходят ежедневно. Это может привести к гибели военных, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт.
«То есть пусть лучше мировая война начнётся в Тихом океане, чем США будут постепенно, но без всяких шансов терять своё лидерство и влияние», – подчеркнул эксперт.В настоящее время сложно спрогнозировать, чем обернётся заявление американского командующего индо-тихоокеанским флотом. Однако, в случае начала конфликта, стороны вряд ли сразу начнут использовать ядерное оружие, заключил Перла.
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Анастасия Чинкова