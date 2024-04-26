«Полномасштабная война»: Военэксперт объяснил цель захвата Кобринского района Белоруссии

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Александр Лукашенко заявил, что по данным спецслужб, оппозиция намерена захватить Кобринский район, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.
В беседе с «Радио 1» военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов сказал, что ситуация, при которой кто-то захватит отдельные районы Белоруссии и введёт войска НАТО, маловероятна.
Также военный блогер отметил, что цель оппозиции — ослабить Белоруссию и выбить Россию как ключевого союзника.
По словам Алексея Живова, нужды в российской мобилизации для отправки войск в Беларусь нет, потому что у Белоруссии есть своя армия.
Военный эксперт добавил, что условно Белоруссия сможет применять ядерное оружие, если что-то будет угрожать её целостности и государственности. Но будет она это делать или нет — это уже другой вопрос — открытый, заключил собеседник.
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«Россия и Белоруссия являются союзными государствами — это ключевой момент. Мы связаны договором о совместной обороне. В Белоруссии размещено российское военное оружие. Ситуация, при которой кто-то там захватит отдельные районы Белоруссии и введет войска НАТО, маловероятна. Возможно, план такой был у спецслужб западных стран, но он Белоруссией вскрыт и вряд ли реализуется», — прокомментировал эксперт.
Также военный блогер отметил, что цель оппозиции — ослабить Белоруссию и выбить Россию как ключевого союзника.
«Цель — конечно, ослабить Белоруссию и выбить Россию как ключевого союзника. Мы понимаем, что Беларусь граничит и с Украиной, и с Польшей, то есть это логически очень важный союзник для России и стран Прибалтики, соответственно, выключить его и изъять из схемы российских союзников, было бы для Запада предпочтительно. Мы с вами помним, что не так давно в Белоруссии была попытка государственного переворота после выборов, и какое-то внушительное количество оппозиционеров после покинуло Беларусь, разъехавшись по странам Прибалтики, Польше, Украине. Возможно, из них, действительно, западные разведки могли сделать не то, чтобы армию, а силу вторжения. Может, и гражданского вторжения. Вроде бы заехали граждане Белоруссии, а оказалось, что они все диверсанты», — сказал собеседник.
По словам Алексея Живова, нужды в российской мобилизации для отправки войск в Беларусь нет, потому что у Белоруссии есть своя армия.
«В этом нет нужды, у Белоруссии есть своя армия, порядка 100 тысяч человек, плюс она была существенно усилена, когда распался ЧВК «Вагнер», то есть часть военных специалистов, которые имеют большой опыт, находятся в Белоруссии и в том числе готовят саму белорусскую армию. Я не думаю, что нужно сейчас мобилизовывать и отправлять туда людей, Белоруссия сама с этой задачей спокойно справиться. В случае вторжения в Беларусь с любой другой стороны — это, конечно, будет полномасштабная война. Это тоже самое если противник вторгнется на территорию России», — поделился блогер.
Военный эксперт добавил, что условно Белоруссия сможет применять ядерное оружие, если что-то будет угрожать её целостности и государственности. Но будет она это делать или нет — это уже другой вопрос — открытый, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева