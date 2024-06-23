Американский посол в Японии: Визит Путина в Азию подтвердил худшие опасения США

Фото: сайт Кремля
Визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «разозлил» США. Например, американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что это турне российского президента реализовало худшие опасения Соединённых Штатов.
Как пишут обозреватели газеты The New York Times, четырёх дней, проведённых президентом России в Азии, оказалось достаточно для того, чтобы разозлить Вашингтон. Автор статьи также подчеркнул, что Вьетнам начинает иметь всё большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку оба государства соперничают за влияние на эту страну.
Обозреватель называет визит Путина «дерзким» и предрекает Соединённым Штатам ещё больше потенциальных угроз помимо непростой ситуации вокруг Тайваня и постоянных обострений в Южно-Китайском море.
Дипломат считает, что своей поездкой российский лидер откровенно продемонстрировал Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.
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Путин прилетел во Вьетнам
Обозреватель называет визит Путина «дерзким» и предрекает Соединённым Штатам ещё больше потенциальных угроз помимо непростой ситуации вокруг Тайваня и постоянных обострений в Южно-Китайском море.
«Ваши худшие опасения сбываются», — приводит автор статьи слова Рама Эмануэля.
Дипломат считает, что своей поездкой российский лидер откровенно продемонстрировал Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.
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Путин прилетел во Вьетнам
Александр Бойцов