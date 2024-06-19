Путин прилетел во Вьетнам

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.
Как пишет ТАСС, здесь Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.
После этого запланирован торжественный прием от имени президента Вьетнама Во Ван Тхыонге. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на должности президента: российский лидер приезжал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
Путин прибыл сюда после КНДР, где провел полноформатные переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. Днём ранее Путин работал в Якутии. Предварительно, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки главы России.
Ранее Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После этого запланирован торжественный прием от имени президента Вьетнама Во Ван Тхыонге. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на должности президента: российский лидер приезжал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
Путин прибыл сюда после КНДР, где провел полноформатные переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. Днём ранее Путин работал в Якутии. Предварительно, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки главы России.
Ранее Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак