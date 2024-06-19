Поддержка СВО и стратегическое партнерство: о чем Путин и лидер КНДР договорились на тет-а-тет

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В Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Об основных заявлениях по итогам встречи в Северной Корее расскажет редакция «Радио 1».
Двусторонние отношения Северной Кореи и России
Президент России Владимир Путин в разговоре с Ким Чен Ыном отметил то, что отношения между государствами строятся на взаимном уважении и принципах равноправия. Российский лидер поблагодарил принимающую сторону за приглашение и выразил надежду на то, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве.
Поддержка КНДР российской политики
Владимир Путин также выразил слова благодарности КНДР за то, что государство поддерживает российскую политику. Глава государств напомнил о борьбе России против навязываемой гегемонистской политики США и отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по вопросу Украины.
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Поддержка КНДР действий России на Украине
В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что полностью поддерживает проводимую РФ спецоперацию на территории Украины. Северокорейский лидер также оценил роль РФ в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Наиболее важные вопросы главы государств обсудили в формате тет-а-тет. Закрытая беседа продлилась около двух часов.
Подготовка документов по двустороннему сотрудничеству
По итогам встречи Владимир Путин сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. Российский лидер напомнил о совместной борьбе советских и корейских солдат в прошлом и выразил надежду на продуктивность текущих переговоров.
Ким Чен Ын о пламенной дружбе с Россией
Северокорейский лидер выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина в КНДР будет способствовать дальнейшему укреплению «пламенной дружбы» между двумя странами. Он также выразил надежду на укрепление стратегических отношений между странами.
Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подобные соглашения продиктованы изменением геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР изменениями.
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