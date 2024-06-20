Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое

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В Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. О чем договорились лидеры стран расскажет редакция «Радио 1».
Как Путина встречали во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. У трапа самолета была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Встретили российского лидера высокопоставленные вьетнамские лица, включая вице-премьера Чан Хонг Ха, заведующего отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунга и заместителя министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг.
Возле самолета Путина ожидал автомобиль Aurus, который произвел впечатление на жителей страны. Из желающих сделать фото на фоне автомобиля президента России выстроилась длинная очередь. Среди восторженных вьетнамцев были также сотрудники резиденции и местная полиция.
С кем встретится Путин в ходе визита во Вьетнам
Владимир Путин провел в Ханое серию важных встреч. Он пообщался с четырьмя высшими руководителями Вьетнама, что стало ключевым событием его поездки. Российский лидер провел переговоры: с президентом То Ламом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Главные заявления Путина
Президент России обратил внимание на то, что в первом квартале текущего года доля расчетов в нацвалютах России и Вьетнама составила 60%. Это говорит о плавном и последовательном переходе на систему расчета. Он также сообщил, что Россия и Вьетнам заинтересованы в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной архитектуры безопасности.
Еще одним важным заявлением президента стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.
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Заявления президента Вьетнама То Лама
Вьетнамский лидер назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Он также сообщил о договоренности между государствами о том, что они не будут заключать соглашения с какой-либо третьей страной, если они могут нанести ущерб суверенитету друг друга. То Лам также заявил о готовности искать решения международных проблем совместно с РФ.
Глава Вьетнама назвал переговоры с Владимиром Путиным успешными и отметил, что во время беседы был осуществлен обмен мнениями по многим областям двустороннего сотрудничества.
Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве
По итогам встречи лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.
Госдеп США разозлился на Вьетнам из-за теплого приема Путина
Радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США, пишет издание Financial Times. Журналисты напомнили, что менее года назад Вашингтону удалось улучшить свои отношения с Ханоем во время поездки во Вьетнам президента США Джо Байдена. Представители Госдепа выразили недовольство тем, что вскоре после лидера США на площадку для переговоров прибыл Владимир Путин. Американские представители выразили мнение, что Вьетнам «не должен предоставлять России платформу для пропаганды».
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Анастасия Хохлова