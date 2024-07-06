Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области

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Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk обнаружили недалеко от Калининградской области, передает Telegram-канал Shot.
Сейчас дрон барражирует над территорией Польши. Он находится примерно в 50 километрах от границы.
Ранее в Государственной думе заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь.
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В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь
Александр Климов