ПВО уничтожила несколько БПЛА в российском регионе

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Система противовоздушно обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотники сбил в Приморске-Ахтарске. В результате падения обломков были повреждены гражданские объекты. Губернатор отметил, что пострадавшие отсутствуют.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному – над Белгородской и Тамбовской областями.
Читайте также:
Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о двух БПЛА, упавших в одном из сёл
МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля
Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
«В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко», – отметил Кондратьев.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному – над Белгородской и Тамбовской областями.
Читайте также:
Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о двух БПЛА, упавших в одном из сёл
МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля
Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
Александр Климов