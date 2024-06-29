В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь

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Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разведывательные американские дроны в Черном море напрямую связаны с атаками ВСУ на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, присутствие американских беспилотных летательных аппаратов несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма. Белик подчеркнул, что Москва имеет четкую позицию по вопросу нахождения дронов США над акваторией Черного моря.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря.
С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.
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Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря.
С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.
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Екатерина Коршунова