Американский самолёт-разведчик приблизился к Крыму и Сочи
Разведывательный самолёт ВМС США над акваторией Чёрного моря обнаружили на российских радарах. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о судне Boeing P‑8A Poseidon. Оно вылетело с Сицилии и вошло в зону Чёрного моря со стороны болгарского города Варна. Через воздушное пространство Румынии самолёт отправился в направлении Сочи, но не стал приближаться к территории Крыма и Краснодарского края.
После этих манёвров американский разведчик развернулся в районе грузинского Батуми и полетел назад на Сицилию.
Авиаконструкторы создали P-8A Poseidon на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Самолёт предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
