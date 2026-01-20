Американский самолёт-разведчик приблизился к Крыму и Сочи

20 января 2026, 04:49

Американский самолёт-разведчик пролетел над Чёрным морем в направлении Сочи

Фото: iStock/vadimmmus

Разведывательный самолёт ВМС США над акваторией Чёрного моря обнаружили на российских радарах. Об этом сообщает РИА Новости.