Курды заявили о побеге 1,5 тыс. боевиков ИГ* из сирийской тюрьмы

20 января 2026, 03:49

Фото: iStock/zabelin

Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) заявила о массовом побеге членов запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* из тюрьмы в городе Эш‑Шаддади (юг провинции Хасеке). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой а местный телеканал Rudaw.