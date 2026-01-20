Курды заявили о побеге 1,5 тыс. боевиков ИГ* из сирийской тюрьмы
Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) заявила о массовом побеге членов запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* из тюрьмы в городе Эш‑Шаддади (юг провинции Хасеке). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой а местный телеканал Rudaw.
Пенитенциарное учреждение покинули около 1,5 тыс. боевиков. Курдские формирования, охранявшие тюрьму, покинули её территорию после столкновения с правительственными силами, которые впоследствии и освободили всех заключённых членов ИГ*, утверждают СДС.
Министерство обороны, подчинённое переходному правительству Сирии, опровергло заявления о столкновениях. В ведомстве возложили ответственность на СДС, которые якобы преднамеренно освободили заключённых. Власти обвинили курдскую коалицию в попытке использовать проблему терроризма как рычаг давления и предостерегли группировку от «любых безрассудных шагов» в дальнейшем.
*террористическая организация, запрещённая в РФ