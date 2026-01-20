КСИР задержал более 100 организаторов беспорядков в Иране
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал 132 человек, причастных к организации массовых беспорядков в Иране. Об этом пишет агентство Tasnim.
В официальном заявлении утверждается, что задержанные имели связи с террористическими организациями, подконтрольными США и Израилю.
Эта операция стала частью серии мер, предпринятых КСИР в последние дни. Ранее издание информировало о проведении аналогичных рейдов в четырёх провинциях Ирана – в Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане.
Указанные регионы расположены в центральной и южной частях исламской республики. Операции по задержанию лидеров протестных акций прошли в понедельник.
Читайте также: