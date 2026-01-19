В США более 100 автомобилей попали в ДТП
На западе штата Мичиган случилась крупная дорожная авария с участием более 100 транспортных средств. Кадры места событий публикует Телеграм-канал SHOT.
Массовое ДТП привело к многочисленным пострадавшим. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести.
Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. После сильного снегопада на трассе образовались серьёзные заносы, а из‑за метели резко снизилась видимость. В этих условиях водители не смогли избежать серии столкновений.
В результате ДТП трассу полностью перекрыли. В настоящий момент сотрудники экстренных служб пытаются растащить столкнувшиеся фуры и легковые автомобили, чтобы как можно скорее восстановить проезд.
Читайте также: