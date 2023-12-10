Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти «совсем оборзели», назвав русских некоренным народом Украины. Об этом глава государства сообщил в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».
Путин задал вопрос украинским политикам, которые объявили русских некоренной нацией на Украине: «Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?».
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Анастасия Чинкова