Путин заявил, что у Украины нет будущего

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины иссякают ресурсы из-за отсутствия денег, идеологии и собственного оборонного производства. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вместе с тем российский лидер сообщил о том, что промышленность России активно развивается, вооружение производится в значительно больших объёмах, чем это было в начале спецоперации на Украине.
А вот у второй стороны конфликта, наоборот, никаких перспектив. Путин подчеркнул, что у Киева нет ничего своего, поскольку поставками и финансированием занимается Запад, промышленное производство в стране не развито, правильная идеология не сформирована.
По словам президента, у Украины нет будущего, а у России есть.
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А вот у второй стороны конфликта, наоборот, никаких перспектив. Путин подчеркнул, что у Киева нет ничего своего, поскольку поставками и финансированием занимается Запад, промышленное производство в стране не развито, правильная идеология не сформирована.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова