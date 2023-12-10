Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Россия стала сильнее в ходе развязанного США конфликта на Украине, точно также как после победы над армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в онлайн-формате на форуме в Дохе.
Тем самым Лавров хотел сказать, что исход конфликта, который развязали США, уже очевиден. А Россия уже стала намного сильнее, чем была до спецоперации. Министр подчеркнул, что и по окончании этих событий Россия останется сильным государством.
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