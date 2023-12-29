Американский сенатор призвал нанести удары по Ирану

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Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News призвал нанести удар по нескольким объектам в Иране. Он утверждает, что это необходимо из-за предполагаемой поддержки иранскими властями йеменских мятежников-хуситов.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск возникновения полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что хотя стремление к эскалации конфликта в регионе отсутствует, США готовы принять необходимые меры для защиты своего народа и объектов.
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