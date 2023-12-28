Лавров спрогнозировал судьбу спецоперации в следующем году

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Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что в 2024 году все цели специальной военной операции будут выполнены.
«Готовимся к тому, что цели, которые поставлены, будут реализованы. Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Если стратегическое поражение России - это их стратегия, то она провалилась», - подчеркнул Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что основными целями российской спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация продолжится в следующем году. Он подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма.
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