Американский сенатор призвал Украину к ужесточению закона о мобизалации

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм* призвал украинских законодателей как можно скорее принять более жесткий закон о мобилизации, сообщает газета Washington Post.
Ранее, 18 марта, стало известно, что сенатор США посетил Киев. Ранее Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны предоставлять военную помощь Украине на кредитной, а не на безвозмездной основе. Сенатор напомнил, что из 50 миллиардов долларов, переданных Украине европейскими странами, 3,3 миллиарда долларов были предоставлены в виде займов. Он призвал власти США поступить аналогичным образом.
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Александр Климов